Nel panorama televisivo attuale, l'omologazione degli artisti e la mancanza di diversità rischiano di appiattire l'offerta culturale. Fazio omaggia la Vanoni, ma il commento di Grazia di Michele evidenzia come spesso si invitino solo artisti in voga, lasciando sfumare le opportunità di valorizzare talenti più autentici. È un richiamo alla riflessione sulla varietà e sulla qualità delle scelte artistiche, spesso sacrificate in nome della convenienza.

Una critica all’omologazione televisiva e il rammarico per un’esclusione che sa di occasione mancata. Con un lungo post pubblicato su Facebook, la cantautrice Grazia Di Michele si rivolge direttamente a Fabio Fazio per lo speciale di Che tempo che fa’ dal titolo ‘Ornella senza fine’, andato in onda domenica sul Nove per celebrare Ornella Vanoni a poche settimane dalla morte. “Ciao Fabio, mi è dispiaciuto non esserci stata ieri per l’omaggio a Ornella”, esordisce la cantautrice. Fazio nel mirino di Grazia Di Michele per il ricordo di Ornella Vanoni. “Non credo che avrei avuto più diritto degli altri ospiti – anche se ho condiviso con Ornella un’amicizia speciale e tanto, tanto tempo per scrivere pezzi di vita con lei e per lei – m a te lo dico perché penso che sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams e che sembrano adatti ad ogni tipo di evento, che sia Sanremo, il concerto di Natale, come pure il Battiti live, o una Voce per Padre Pio; piazze e chiese, estate e inverno”, aggiunge Di Michele. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fazio omaggia la Vanoni, Grazia di Michele lo asfalta: “Uno show omologato, hai invitato solo artisti in voga”

Grazia Di Michele esclusa dallo speciale per Vanoni, lo sfogo contro Fabio Fazio: «In tv solo artisti con tanti streams»Grazia Di Michele ha espresso il suo dispiacere per non essere stata coinvolta nello speciale dedicato a Ornella Vanoni, criticando la scelta di Fabio Fazio di privilegiare artisti con molti stream.

Grazia Di Michele esclusa dallo speciale per Ornella Vanoni: “Fabio Fazio vuole solo artisti con tanto seguito”Grazia Di Michele ha commentato sui social la sua assenza dallo speciale dedicato a Ornella Vanoni, affermando che Fabio Fazio preferisce artisti con un ampio seguito.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Fabio Fazio: Una serata per Vanoni. Io, il suo amico che si divertiva a mettere in imbarazzo; In onda sul Nove Ornella senza fine; Che tempo che fa, brividi per Ornella Vanoni, Fazio ‘brucia’ Sanremo e polemica contro la Rai: Che lezione; Che Tempo Che Fa omaggia Ornella Vanoni, data e ospiti dello speciale condotto da Fabio Fazio.

Ornella senza fine: tutti i video dell'omaggio a Ornella Vanoni - 19 gen 2026 - Ieri sera sul Nove Fabio Fazio ha presentato uno speciale dedicato alla grande cantante milanese ... rockol.it

Che tempo che fa, brividi per Ornella Vanoni, Fazio ‘brucia’ Sanremo e polemica contro la Rai: Che lezione - La prima puntata dell’anno del talk show di Nove è stata un omaggio alla cantante milanese: dalla lettera di Luciana Littizzetto a Mollica, trionfo sui social ... libero.it

Il tributo ad Ornella Vanoni organizzato da Fabio Fazio, tra presenze inspiegabili e assenze che lo sono ancora di più, ci insegna che, nell'attuale mercato musicale, è necessario far parte del "circolino" anche per omaggiare una collega scomparsa x.com

Fabio Fazio ringrazia il pubblico di Che Tempo che Fa per il successo dello speciale su Ornella Vanoni e tutti quegli artisti che hanno reso grande l'omaggio per la cantante scomparsa lo scorso 21 novembre #chetempochefa #ornellavanoni - facebook.com facebook