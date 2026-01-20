Favola Mendoza cubano di Miami | la sua città lo snobba lui la batte con Indiana E sarà prima scelta Nfl

Favola Mendoza, originario di Miami, ha conquistato il cuore del college football con la sua prestazione contro l'ateneo della sua città, che lo aveva snobbato. Cubano di nascita, ora si distingue come uno dei quarterback più promettenti, battendo Indiana nella finale e diventando una possibile prima scelta nel draft NFL. La sua storia evidenzia come determinazione e talento possano superare le sfide e le delusioni del passato.

Una storia da film. Gli Indiana Hoosiers battono 27-21 Miami e conquistano il loro primo titolo nazionale collegiale di sempre, da imbattuti, chiudendo la stagione con 16 vittorie e nessuna sconfitta. Vincendo in casa degli avversari, all'Hard RockStadium di Miami, nella città dove è cresciuto Fernando Mendoza, il loro quarterback. L'Heisman, il miglior giocatore Ncaa della stagione di football, che sarà verosimilmente chiamato con la scelta n. 1 del Draft Nfl dai Las Vegas Raiders. Con una storia da sottovalutato, alla Rudy, pellicola da cinema sull'Indiana, ma con ambientazione Notre Dame University, non Bloomington.

