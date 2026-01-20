Fatti violenti alla Stazione | Progetti per la rinascita

A Basti Umbra, si sono svolti recenti sopralluoghi presso la stazione ferroviaria da parte del sindaco Erigo Pecci, dell’assessora Elisa Zocchetti e dei tecnici di RFI. L’obiettivo è monitorare lo stato di avanzamento dei lavori, inseriti nel progetto di riqualificazione e rinascita dell’area. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza e l’efficienza della stazione, contribuendo a una riqualificazione complessiva del servizio e dell’ambiente circostante.

BASTIA UMBRA – Il sindaco Erigo Pecci ed Elisa Zocchetti, assessora alle politiche sociale hanno effettuato, insieme ai tecnici di RFI un sopralluogo alla Stazione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. "Siamo nella fase finale dell'intervento – dicono gli amministratori -. Presto presenteremo un progetto socio-culturale pensato per ridare vita a questi spazi e a valorizzare l'area della stazione come luogo curato, vivo e accogliente per tutta la comunità". Sopralluogo che giunge a poche giorni dal grave episodio di violenza avvenuto proprio nei pressi della stazione ferroviaria, che ha coinvolto alcuni adolescenti e ha portato al ferimento di un ragazzo di 16 anni.

