FarWest viaggia nella movida per raccontare criticità e mancata sicurezza nei locali

FarWest, il programma di inchieste di Rai 3 condotto da Salvo Sottile, torna questa sera con una nuova collocazione nel palinsesto del martedì. Attraverso le sue puntate, il programma analizza criticità e questioni di sicurezza nei locali della movida, offrendo uno sguardo approfondito sulle problematiche legate alla sicurezza e alla tutela dei giovani nelle situazioni di svago notturno.

Dopo aver lasciato la serata del venerdì, Salvo Sottile riparte questa sera nella nuova collocazione del martedì con FarWest, il programma di inchieste di Rai 3. Anticipazioni del 20 gennaio 2026. Sottile affronterà il tema della sicurezza con la ricostruzione della vicenda che ha condotto all’arresto di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, nell’ambito di un’indagine giudiziaria sui sospetti finanziamenti a favore di Hamas, raccolti attraverso enti formalmente impegnati nel sostegno alla popolazione palestinese. A seguire, un caso che sta facendo molto discutere, riaprendo l’eterno dibattito su sicurezza e legittima difesa: quello di Jonathan Maria Rivolta, il 33enne di Lonate Pozzolo che, durante una colluttazione, ha ucciso un ladro introdottosi nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Da Crans Montana a Ferrara, il punto sulla sicurezza nei locali della movida notturnaGiovedì 15, presso la Prefettura di Ferrara, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello.

Argomenti discussi: A Farwest un'inchiesta sui locali notturni; Farwest passa al martedì, le anticipazioni del 19 gennaio: da David Rossi a Crans-Montana.

