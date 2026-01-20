Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Oggi, 20 gennaio, torna Farwest, il programma di Salvo Sottile in onda su Rai 3 alle 21.20. In questa puntata, spazio a temi di attualità e approfondimenti con ospiti e testimonianze. Farwest, in onda ogni venerdì, si propone di offrire un'informazione accurata e rispettosa, senza sensazionalismi, mantenendo un tono sobrio e preciso.

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d'Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 20 gennaio 2026. Anticipazioni. Il programma condotto da Salvo Sottile affronterà il tema della sicurezza con la ricostruzione della vicenda che ha condotto all'arresto di Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia, nel quadro di un'indagine giudiziaria sui sospetti finanziamenti a favore di Hamas, raccolti attraverso enti formalmente impegnati per la popolazione palestinese.

