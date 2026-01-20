Faro della procura sul concorso all’Università | indagati componenti della commissione

La procura di Lecce ha avviato un’indagine sul concorso per un incarico nell’area delle elevate professionalità dell’Università del Salento. Tra gli indagati figurano alcuni componenti della commissione giudicatrice, tra cui una professoressa associata. Le verifiche sono in corso per accertare eventuali irregolarità nel procedimento di selezione e garantire la trasparenza dell’iter concorsuale.

LECCE – Un concorso per l’assegnazione di un posto nell'area delle elevate professionalità del personale tecnico scientifico ed elaborazioni dati dell’Università del Salento finisce sotto la lente della procura e nel registro degli indagati sono stati iscritti una professoressa associata in.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Qualità architettonica, scelti i cinque nuovi componenti della Commissione Leggi anche: Amt: faro della procura, aperta un'inchiesta sulla gestione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Perquisizioni al Garante della Privacy: indagato Stanzione di peculato e corruzione. Faro sui rapporti con Ita Airways; Amt: il Pd attacca Bucci: Basta no comment; Costi di affitto alti e spazi inadeguati, la procura di Terni indaga palazzo Gazzoli; Comunicazione Italiana. Faro della procura sul concorso all’Università: indagati componenti della commissioneNotificato ai cinque indagati l’avviso di conclusione delle indagini. Secondo l’accusa avrebbero falsamente attestato il superamento della prova orale in lingua inglese che il vincitore non avrebbe in ... lecceprima.it Crt, a Torino lascia anche il consigliere Tardivo. Il faro della Procura di Roma sulla FondazioneL’economista segue l’addio di Garbarino, ma altri sarebbero in partenza. Attesa per la decisione del Gip sulle misure interdittive ... torino.corriere.it @follower La conferma della Procura di Civitavecchia, caccia all'arma del delitto. Un minuto di silenzio nelle scuole di Anguillara e Bracciano ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com facebook

