Fali Ramadani assolto per frode fiscale | la ricostruzione di quanto successo al noto agente sportivo Ultimissime

Fali Ramadani è stato assolto dalle accuse di frode fiscale in un procedimento che lo ha coinvolto negli ultimi mesi. La decisione della magistratura mette fine a una vicenda complessa, confermando l’assenza di responsabilità dell’agente sportivo. Questa sentenza rappresenta un chiarimento importante sulla sua posizione legale, chiudendo definitivamente un capitolo giudiziario che aveva attirato attenzione. Ecco i dettagli di quanto accaduto e le conseguenze della sentenza.

Fali Ramadani assolto per frode fiscale: la ricostruzione di quanto successo al noto agente sportivo. Assolto dall'accusa di evasione fiscale il procuratore Ramadani perché il "fatto non sussiste" L'agente di Chiesa e Koulibaly assolto con formula piena dall'accusa di evasione fiscaleFali Ramadani, uno degli agenti più influenti del calcio internazionale, è stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste dall'accusa di evasione fiscale relativa a operazioni legate al ... Accuse di evasione fiscale, chiesta l'assoluzione per Fali RamadaniLa Procura di Milano ha chiesto l'assoluzione dell'agente Fali Ramadani, nell'ambito del processo abbreviato che lo vede coinvolto con l'accusa di evasione fiscale, per un totale di circa 6 milioni di ...

