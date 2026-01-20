Faida nella famiglia Rossi al bivio | il papà di Valentino raggirato? Decisive le perizie

L'inchiesta sulla controversia familiare dei Rossi a Pesaro si avvicina a una fase cruciale. Dopo le procedure investigative, le autorità devono determinare se archiviare il caso o proseguire con ulteriori approfondimenti. La vicenda coinvolge il padre di Valentino Rossi e si concentra su possibili raggiri e tensioni interne alla famiglia. Le perizie tecniche saranno decisive per definire il futuro dell’indagine.

Pesaro, 20 gennaio 2026 – L’inchiesta sulla faida in casa Rossi è arrivata al bivio. Dopo l’incidente probatorio, la Procura deve decidere se archiviare oppure se andare avanti. Tutto ruota attorno alle perizie psichiatriche e a una domanda chiave: Graziano Rossi era davvero incapace? Dopo l’incidente probatorio celebrato nei giorni scorsi, da cui è emerso che Graziano sarebbe capace di intendere e di volere, ora la pm Irene Lilliu deve scegliere se chiedere l’archiviazione del procedimento oppure proseguire le indagini preliminari. L’incidente probatorio è uno strumento che consente di acquisire una prova in modo ‘blindato’, con valore anticipato rispetto a un eventuale processo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

