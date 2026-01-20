Faida nella famiglia Rossi al bivio | il papà di Valentino raggirato? Decisive le perizie
L'inchiesta sulla controversia familiare dei Rossi a Pesaro si avvicina a una fase cruciale. Dopo le procedure investigative, le autorità devono determinare se archiviare il caso o proseguire con ulteriori approfondimenti. La vicenda coinvolge il padre di Valentino Rossi e si concentra su possibili raggiri e tensioni interne alla famiglia. Le perizie tecniche saranno decisive per definire il futuro dell’indagine.
Pesaro, 20 gennaio 2026 – L’inchiesta sulla faida in casa Rossi è arrivata al bivio. Dopo l’incidente probatorio, la Procura deve decidere se archiviare oppure se andare avanti. Tutto ruota attorno alle perizie psichiatriche e a una domanda chiave: Graziano Rossi era davvero incapace? Dopo l’incidente probatorio celebrato nei giorni scorsi, da cui è emerso che Graziano sarebbe capace di intendere e di volere, ora la pm Irene Lilliu deve scegliere se chiedere l’archiviazione del procedimento oppure proseguire le indagini preliminari. L’incidente probatorio è uno strumento che consente di acquisire una prova in modo ‘blindato’, con valore anticipato rispetto a un eventuale processo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Valentino e la guerra dei Rossi: la faida tra il Dottore e il papà finisce in tribunale
La famiglia di Valentino Rossi: papà Graziano, mamma Stefania, il fratello famoso e la sorella tifosa
La mamma di Valentino Rossi sulla faida col padre: "Una storia molto brutta da quando c'è quella donna"
La faida familiare dentro la famiglia Rossi si trasferisce sull'altra metà del ring. Quello femminile, dove si scontrano le donne di Graziano, mescolando amori passati e presenti
SPUNTA UN'ALTRA DONNA NELLA FAIDA LEGALE TRA VALENTINO ROSSI E LA COMPAGNA DEL PADRE GRAZIANO
