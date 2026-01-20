Fai schifo | Musetti perde la testa agli Australian Open dopo il primo set e impreca prima della rimonta

Durante la partita di esordio agli Australian Open, Lorenzo Musetti ha espresso tutta la sua frustrazione per il primo set, commentando con parole dure. L’episodio evidenzia le difficoltà incontrate in campo e il percorso di recupero successivo. Questa reazione testimonia la pressione e l’impegno di un atleta in cerca di riscatto, in un torneo di grande rilevanza nel circuito internazionale.

“Che schifo, fai schifo”. Così Lorenzo Musetti ha descritto la sua prestazione alla fine del primo set della sfida d’esordio agli Australian Open. È stato infatti un esordio più difficile del previsto per il numero 5 al mondo quello contro Raphael Collignon. Musetti ha vinto – complice anche il ritiro dell’avversario nel quarto parziale per i crampi quando il carrarino conduceva per 2-1 nei set – ma ha accusato parecchio la tensione e nel primo set ha sbagliato tantissimo. Motivo per cui si è sfogato più volte durante il match, soprattutto contro sé stesso. Durante il primo set, perso con il punteggio di 6-4, Musetti si è lasciato andare, a favor di telecamere, a un’imprecazione prendendo di mira però sé stesso: “ Che schifo, fai schifo “, ha urlato l’azzurro, chiaramente non soddisfatto del suo livello di tennis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

