Fadda | Fronte compatto per difendere le autonomie scolastiche del Parmense

In un contesto di crescente attenzione alle autonomie scolasticiche nel Parmense, si costituisce un fronte unito per tutelare l’indipendenza delle scuole locali. Il territorio, con numeri in crescita, si impegna a contrastare eventuali proposte di dimensionamento che potrebbero compromettere l’autonomia e la qualità dell’istruzione. La collaborazione tra le istituzioni mira a preservare un sistema scolastico stabile e rappresentativo delle esigenze della comunità.

"C'è un fronte compatto per difendere le autonomie scolastiche del Parmense. Il nostro territorio ha numeri positivi, in crescita, e si batterà per contrastare ipotesi di dimensionamento scolastico". Questo il messaggio con il quale il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ha.

“Fronte compatto contro il taglio delle autonomie scolastiche del Parmense”Un fronte unito si oppone alle ipotesi di ridimensionamento delle autonomie scolastiche nel Parmense.

Ridurre a 515 le autonomie scolastiche del'Emilia-Romagna: «Chiediamo ancora al Governo di ripensarci»La Regione Emilia-Romagna risponde alla diffida dei ministeri dell’Istruzione, del Merito e degli Affari europei riguardo alla riduzione delle autonomie scolastiche da 515.

