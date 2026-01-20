Fadda | Fronte compatto per difendere le autonomie scolastiche del Parmense
In un contesto di crescente attenzione alle autonomie scolasticiche nel Parmense, si costituisce un fronte unito per tutelare l’indipendenza delle scuole locali. Il territorio, con numeri in crescita, si impegna a contrastare eventuali proposte di dimensionamento che potrebbero compromettere l’autonomia e la qualità dell’istruzione. La collaborazione tra le istituzioni mira a preservare un sistema scolastico stabile e rappresentativo delle esigenze della comunità.
“C’è un fronte compatto per difendere le autonomie scolastiche del Parmense. Il nostro territorio ha numeri positivi, in crescita, e si batterà per contrastare ipotesi di dimensionamento scolastico”. Questo il messaggio con il quale il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ha.🔗 Leggi su Parmatoday.it
“Fronte compatto contro il taglio delle autonomie scolastiche del Parmense”Un fronte unito si oppone alle ipotesi di ridimensionamento delle autonomie scolastiche nel Parmense.
Ridurre a 515 le autonomie scolastiche del'Emilia-Romagna: «Chiediamo ancora al Governo di ripensarci»La Regione Emilia-Romagna risponde alla diffida dei ministeri dell’Istruzione, del Merito e degli Affari europei riguardo alla riduzione delle autonomie scolastiche da 515.
Argomenti discussi: Fronte compatto contro il taglio delle autonomie scolastiche del Parmense.
Mafia ed economia a Castel Capuano, Caldoro: Fronte compatto per il contrasto alla camorra - Un dibattito dedicato a mafia ed economia. Una discussione a più voci sul rapporto tra le ricchezze mafiose e le debolezze dell'economia delle aree dominate dalla criminalità organizzata. Con questi ... regione.campania.it
NUOVE AUTO PER IL COMUNE A FRONTE DI DUE ROTTAMAZIONI DI MEZZI VECCHI: MENO INQUINAMENTO E PIÙ EFFICIENZA Sono già le due nuove autovetture acquistate dal Comune di Colorno il cui arrivo era stato anticipato lo scorso dicembre dur facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.