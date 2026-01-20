Recentemente, l’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato l’importanza di distinguere tra miti e realtà sulla sicurezza dei salumi. In un contesto di crescente attenzione alla salute, è fondamentale conoscere i consigli pratici per consumare questi alimenti in modo consapevole, senza rinunciare al piacere del gusto. Ecco una panoramica chiara e obiettiva per orientarsi tra le informazioni corrette e le false credenze.

N egli ultimi giorni è tornato al centro del dibattito il tema della sicurezza alimentare legato al consumo di salumi. Con una nota pubblicata il 18 gennaio 2026, l’Agenzia per la ricerca sul cancro dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato quanto già espresso oltre dieci anni fa: il prosciutto cotto e le altre carni lavorate appartengono al Gruppo 1 degli agenti carcinogeni. Non si tratta di una scoperta dell’ultimo minuto, ma della validazione di una letteratura scientifica ormai consolidata che associa il consumo regolare di questi prodotti a un maggiore rischio di insorgenza del tumore del colon-retto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Facciamo chiarezza sulla conferma arrivata dall'Organizzazione mondiale della sanità: tra falsi miti e consigli pratici per non rinunciare al gusto, ma con consapevolezza

