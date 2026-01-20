Un’ex concorrente di Amici ha recentemente annunciato il suo matrimonio, dopo aver ricevuto una proposta di nozze particolarmente romantica. La notizia, riportata da Novella 2000, sottolinea il momento speciale della sua vita personale, dopo aver percorso un percorso artistico e di crescita nel talent. La sua storia rappresenta un esempio di come gli eventi più significativi possano coincidere con tappe importanti di vita privata.

Bella notizia da parte dell’ex allieva di Amici! La cantante del talent si sposa e sui social ha condiviso la romantica proposta Vi ricordate Cassandra De Rosa? L’ex allieva della settima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha dato una notizia che ha emozionato tutti i suoi fan: si sposa! La cantante, che ha partecipato all’edizione vinta da Marco Carta, ha pubblicato sui social un video della proposta di matrimonio che le ha fatto il suo compagno. La proposta di matrimonio è stata un momento assolutamente emozionante. L’ex allieva di Amici ha condiviso sul suo profilo un video che la ritrae mentre riceve la proposta del suo fidanzato, con un tramonto romantico sullo sfondo e una gita in barca. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Ex storica allieva di Amici si sposa, la romantica proposta di nozze

Amici, storica ex allieva si sposa: l’annuncioUna recente proposta di matrimonio ha richiamato l’attenzione su una ex allieva di Amici, suscitando interesse tra i fan e gli appassionati dello spettacolo.

Giorgio Pasotti si sposa, la romantica proposta a Claudia TosoniGiorgio Pasotti ha annunciato il suo matrimonio con Claudia Tosoni, condividendo la proposta di matrimonio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La reazione di Petit alle foto della ex Marisol Castellanos, fidanzata con un altro ex allievo di Amici; Marisol Castellanos ha dimenticato Petit con un altro concorrente di Amici: ecco di chi si tratta; Amici, Marisol Castellanos esce allo scoperto con Samu Segreto: la reazione dell'ex fidanzato Petit; Filippo Bisciglia, nuova fiamma? Spunta il selfie 'sospetto' con una donna. Poi la verità.

Amici, storica ex allieva del talent si sposa: Abbiamo detto sì! - Un'ex cantante di Amici ha detto sì.Il tramonto, una romantica gita in barca e un'improvvisa proposta di matrimonio hanno fatto piang ... isaechia.it

Chi è Caterina Licini, fidanzata di Cesare Cremonini: età, carriera, vita privata / Ex allieva di Amici - Chi è Caterina Licini: ex allieva di Amici, influencer e compagna del cantautore bolognese, storia lontana dai riflettori. ilsussidiario.net

Amici, storica ex allieva del talent si sposa: “Abbiamo detto sì!” Il video della romantica proposta di nozze pubblicato sui social - facebook.com facebook