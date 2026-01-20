Evoluzione dello Standard HbbTV | verso un modello televisivo Ibrido Sicuro e Universale

L’evoluzione dello standard HbbTV rappresenta un passo verso un modello televisivo ibrido, sicuro e universale. Integrando tecnologie come DVB-I, consente di offrire canali lineari, servizi interattivi e contenuti protetti tramite DRM, creando un ecosistema digitale completo. Questa transizione favorisce un’esperienza televisiva più flessibile e sicura, adattandosi alle esigenze di oggi e di domani nel mondo della TV su IP.

HbbTV e DVB-I costruiscono la nuova TV su IP: canali lineari, interattività, sicurezza DRM e servizi avanzati in un unico ecosistema.. Nel panorama dei media contemporanei, la televisione sta vivendo una trasformazione profonda, guidata da una convergenza sempre più stretta tra il segnale broadcast tradizionale e le potenzialità della rete IP. In questo contesto di mutamento, l’ HbbTV Association ha promosso un’iniziativa editoriale volta a fare chiarezza sulle dinamiche dello standard, offrendo una bussola per orientarsi tra architetture tecniche, modelli di business e interoperabilità. L’obiettivo dichiarato di questo percorso di approfondimento è quello di gettare un ponte tra la teoria ingegneristica e l'applicazione pratica, dimostrando come l' HbbTV rappresenti oggi la chiave per servizi aperti, scalabili e realmente innovativi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

