Nella città di Shaddadi, in Siria, circa 1.500 prigionieri dell’ISIS sono riusciti a evadere da un carcere locale durante un’operazione militare. L’evento rappresenta un episodio rilevante nella regione, evidenziando le sfide legate alla gestione della sicurezza e alla stabilità in quest’area. La situazione rimane sotto osservazione, con le autorità che monitorano gli sviluppi e adottano misure per contenere eventuali rischi.

Circa 1.500 prigionieri dell’ISIS sono evasi da un carcere locale nella città curda orientale di Shaddadi durante un’avanzata del governo siriano. Lo riferisce il sito curdo Rudaw, citando il portavoce delle Forze Democratiche Siriane (SDF) Farhad Shami. La fuga sarebbe avvenuta due giorni dopo un cessate il fuoco e un accordo per l’integrazione delle forze curde nelle istituzioni statali siriane. Il carcere da cui i detenuti sarebbero fuggiti era sotto il controllo delle Forze Democratiche Siriane a guida curda. L’evasione è avvenuta mentre le forze governative siriane stavano avanzando sulla città di Shaddadi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Evasi 120 terroristi dell’Isis dal carcere a Shaddadi in Siria

Siria, 120 terroristi dell’Isis evasi dal carcere a ShaddadiDurante l’operazione militare del governo siriano a Shaddadi, si segnala l’evasione di circa 1.

Siria,120 membri Isis evasi dal carcereIl ministero dell’Interno siriano ha comunicato che circa 120 membri di ISIS sono evasi dalla prigione di Shadadi, città nella regione orientale curda.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Siria, 120 terroristi dell’Isis evasi dal carcere a Shaddadi; Evasi 120 terroristi dell’Isis dal carcere a Shaddadi in Siria.

Evasi 120 terroristi dell’Isis dal carcere a Shaddadi in Siria - L'articolo Evasi 120 terroristi dell’Isis dal carcere a Shaddadi in Siria proviene da Metropolitan Magazine. msn.com