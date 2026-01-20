Europei Pallamano Italia commovente | passo verso il Mondiale battuta la Polonia

La nazionale italiana di pallamano ha ottenuto una vittoria importante contro la Polonia, con il risultato di 29-28 nell’ultima partita del Girone F agli Europei 2026. Questo successo rappresenta un passo significativo verso la qualificazione al Mondiale, dimostrando impegno e determinazione della squadra. La vittoria ha un valore particolare per il movimento italiano, che guarda ora con fiducia alle prossime sfide internazionali.

La Nazionale italiana di pallamano ha conquistato un successo memorabile e commovente contro la Polonia, vincendo 29-28 in un finale al cardiopalma durante l’ultima gara del Girone F agli Europei 2026. La partita della Kristianstad Arena è stat un continuo susseguirsi di emozioni e capovolgimenti di fronte. Fin dall’inizio si è visto un grande equilibrio tra le due squadre, con l’Italia che ha mostrato carattere e determinazione. Dopo una prima metà di gara combattuta, gli azzurri sono riusciti a guadagnare un piccolo vantaggio, chiudendo il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa la Polonia ha reagito con orgoglio e vigore e più volte ha pareggiato i conti, rendendo la partita incerta fino agli ultimi secondi.🔗 Leggi su Sportface.it

Pallamano, l’Italia chiude in bellezza! Batte la Polonia all’ultimo respiro e fa un passo verso i Mondiali 2027L’Italia di pallamano chiude gli Europei 2026 con una vittoria importante contro la Polonia, ottenuta all’ultimo secondo con il punteggio di 29-28.

Italia-Polonia oggi, Europei pallamano 2026: orario, tv, programma, streamingOggi si disputa Italia-Polonia, incontro valido per la terza giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026 a Kristianstad.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

LIVE Italia-Polonia 22-20, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: momento decisivo della partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49.28 Servito bene Dawydzik che batte Panitti. Italia-Polonia 23-22 48.56 Goooooooooooooooooool!! Leo ... oasport.it

Europei di pallamano: l'Italia sconfitta dall'Ungheria e fuori dal torneoMi chiamo Luigi Cotrino e sono un giornalista sportivo appassionato di calcio e ciclismo. Da anni racconto e analizzo il mondo dello sport per Blasting News, dove pubblico articoli, approfondimenti e ... it.blastingnews.com

OBIETTIVO: RIPARTIRE! La Nazionale maschile di pallamano torna in campo agli Europei in Svezia! Dopo la sconfitta con l’Islanda, gli azzurri cercano riscatto con l’Ungheria! Il secondo match della rassegna continentale è alle 20.30! Forzaaaaaaaa - facebook.com facebook

OBIETTIVO: RIPARTIRE! La Nazionale maschile di pallamano torna in campo agli Europei in Svezia! Dopo la sconfitta con l’Islanda, gli azzurri cercano riscatto con l’Ungheria! Il secondo match della rassegna continentale è alle 20.30! Forzaaaaaaaa x.com