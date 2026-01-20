Nell’incontro di Eurolega del 20 gennaio 2026, Olimpia Milano è stata sconfitta dal Real Madrid con il punteggio di 106-77. La partita è stata dominata dai padroni di casa, con un divario evidente nel punteggio e nella valutazione complessiva. La prestazione della squadra milanese ha mostrato alcune difficoltà nel mantenere il ritmo e la concentrazione, evidenziando le sfide attuali nel campionato europeo.

Milano, 20 gennaio 2026 – In Eurolega l’ Olimpia Milano viene schiantata dal Real Madrid nettamente per 106-77 in una gara che non è praticamente mai stata in equilibrio (il dato della della valutazione è piuttosto chiaro, 138-61). La differenza è stata netta, su tutti i fronti, attacco e difesa, l’Armani ha subito fin dall’inizio il gioco a tutto campo del Real senza mai riuscire a fermare il ritmo indemoniato dei padroni di casa concedendo loro il 71% al tiro da 2 e il 57% al tiro da 3, e i 106 punti sono il record negativo per l’Olimpia in questa stagione. A nulla valgono i 15 punti di Guduric (23 da 2, 24 da 3), come i 10 di Brooks (25 da 2, 25 da 3) per una EA7 davvero spuntata con due soli giocatori in doppia cifra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, l’Olimpia Milano sprofonda a Madrid: 106-77

Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Paris 86-77, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: grande vittoria per l’EA7

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 77-66, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere rimangono a +11 all’ultima pausa breveSegui in tempo reale il match di Eurolega tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, con la Virtus che al termine del terzo quarto conduce 77-66.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Olimpia che tonfo! Milano si schianta nel finale e la Stella Rossa la beffa; L’Olimpia cade in casa: la Stella Rossa rimonta e passa a Milano 104-96; Eurolega: l'EA7 Emporio Armani Milano cede nell'ultimo quarto e va k.o. contro la Stella Rossa (96-104); LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 96-104, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli ospiti rimontano nel 4° quarto e beffano i meneghini. Non basta i 22 punti di Shields.

Real Madrid-Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e streamingNuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a riscattarsi subito dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Stella rossa. Diretta dalle 20.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la ... sport.sky.it

Basket, troppo Real per Milano in Eurolega: l’Olimpia non difende e crolla a MadridSconfitta pesante per l’EA7 Emporio Armani Milano nella trasferta di Madrid della ventitreesima giornata dell’Eurolega. Contro il Real Madrid non c’è ... oasport.it

Eurolega, Real Madrid-Olimpia Milano alle 20.45 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Eurolega x.com

Eurolega: harakiri Olimpia, Niang cum Virtus e la "Ligata" L'Olimpia Milano butta via una grossa occasione contro la Stella Rossa, mentre la Virtus fa il colpaccio a Dubai. Leggi su: - facebook.com facebook