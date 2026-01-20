Ecco i numeri vincenti del Million Day di oggi, martedì 20 gennaio 2026. L'estrazione si è svolta alle ore 13 e alle 20:30, offrendo ai giocatori l'opportunità di scoprire se sono stati estratti i numeri fortunati. Il gioco, molto popolare in Italia, permette di tentare la fortuna indovinando cinque numeri su cinquantacinque, con la possibilità di vincere fino a un milione di euro.

Estrazione Million Day oggi martedì 20 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, martedì 20 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 20 gennaio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 20 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 19 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 18 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 17 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 16 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 15 GENNAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 20 gennaio 2026: i numeri vincenti di martedì

Estrazione Million Day di oggi, 6 gennaio 2026: i numeri vincenti di martedìEcco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, martedì 6 gennaio 2026.

Estrazione Million Day di oggi, 13 gennaio 2026: i numeri vincenti di martedìEcco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, martedì 13 gennaio 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di sabato 10 gennaio 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi sabato 10 gennaio: i numeri vincenti; Million Day oggi: tutti i numeri vincenti del 15 gennaio 2026; ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 18 gennaio 2026: i numeri vincenti.

MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di martedì 20 gennaio 2026: i numeri vincenti - MillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni di martedì 20 gennaio 2026: i numeri vincenti su Leggo.it in tempo reale. Ci sono due estrazioni giornaliere, la prima alle 13 e la seconda ... msn.com

Million Day, numeri vincenti di oggi 19 gennaio 2026/ L’estrazione delle ore 20:30 - Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 20:30 di lunedì 19 gennaio 2026: i numeri vincenti del secondo concorso di oggi ... ilsussidiario.net

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 10 Gennaio 2026

Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di domenica 18 gennaio 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook