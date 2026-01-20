In Brianza, un commerciante di orologi di lusso ha denunciato minacce e tentativi di estorsione da parte di due uomini, uno collegato alla 'ndrangheta di Seregno. I carabinieri hanno arrestato i sospetti, accusati di aver tentato di ottenere 250.000 euro tramite minacce e tassi di interesse elevati. Questo episodio evidenzia le sfide della criminalità organizzata nel territorio e il coraggio di chi denuncia.

Seregno (Monza Brianza) – Due uomini, uno dei quali apparterrebbe alla Locale della 'ndrangheta di Seregno, sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri con l'accusa di aver minacciato un commerciante di orologi di lusso, per estorcergli 250mila euro, quale ricompensa di un presunto investimento nella sua attività, a cui hanno applicato tassi d'interesse altissimi. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere per estorsione in concorso con l'aggravante del metodo mafioso, è stata firmata dal Gip di Milano su richiesta della Dda. La denuncia . A quanto emerso avrebbero costretto il commerciante a consegnare il denaro e due orologi di pregio del valore di 50mila euro, anche con la complicità di altre persone, minacciando di morte lui e i suoi cari vantando il supporto della 'famiglia' malavitosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Estorsione e minacce mafiose in Brianza: la vittima è un commerciante di orologi di lusso che ha avuto il coraggio di denunciare

