Estorsione con metodo mafioso a un commerciante di orologi di lusso | due reggini arrestati a Monza

Due uomini di Reggio Calabria sono stati arrestati a Monza con l'accusa di estorsione con metodo mafioso ai danni di un commerciante di orologi di lusso. Dopo aver investito inizialmente 25 mila euro nell’attività, avrebbero minacciato e intimidito il commerciante per ottenere una somma dieci volte superiore. L’indagine ha portato all’arresto, evidenziando il fenomeno dell’infiltrazione criminale anche nel settore del commercio di lusso.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale meneghina, sono state condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Monza e Brianza Dopo un iniziale investimento di 25 mila euro nell'attività di un commerciante di orologi di lusso, hanno iniziato a minacciarlo e intimidirlo per farsi consegnare una cifra dieci volte superiore. Per questo due uomini, originari della provincia di Reggio Calabria, sono stati arrestati lo scorso 15 gennaio dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Monza Brianza, in applicazione di un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Milano, su richiesta della Dda meneghina.

