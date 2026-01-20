I curdi in Siria hanno vissuto un lungo percorso di alleanze e tradimenti, passando dall’essere alleati degli Stati Uniti nella lotta contro l’ISIS a trovarsi oggi soli di fronte alle avanzate delle truppe governative. Questo cambiamento ha segnato la fine di un decennio di autonomia nella regione del Rojava, evidenziando le complessità e i rischi delle alleanze internazionali nella geopolitica mediorientale.

Sedotti e abbandonati. Sembra essere questo il triste e tragico destino dei curdi in Siria, un tempo impiegati come proxy dagli Stati Uniti e dalla coalizione occidentale nella lotta contro l’ISIS e oggi lasciati soli dinanzi all’avanzata delle truppe governative di Al-Shaara, che hanno posto fine a un decennio di autonomia curda nella regione del Rojava. Sabato le truppe governative sono avanzate rapidamente nel territorio controllato per anni dalle forze guidate dalla Syrian Democratic Forces (SDF), catturando città su entrambi i lati del fiume Eufrate, il più grande giacimento petrolifero del Paese (Al-Omar) e uno di gas. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - “Essere amici degli Usa può essere fatale”: i curdi sedotti e abbandonati da Washington in Siria

