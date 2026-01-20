Esplosione di turismo e matrimoni stranieri in Italia | record storico nel 2025

Nel 2025, l’Italia si conferma tra le destinazioni preferite per turismo e matrimoni stranieri, registrando un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Questa tendenza riflette l’attrattiva culturale, paesaggistica e storica del paese, che continua ad attirare visitatori e coppie provenienti da tutto il mondo. Un dato che sottolinea l’importanza del settore e l’interesse internazionale verso le bellezze italiane.

Nei vicoli delle città d’arte rimbalzano accenti lontani, sui treni sfilano bouquet tra trolley e mappe piegate. Qualcosa è cambiato: l’Italia non è solo meta di viaggio, è diventata il luogo dove fissare ricordi che restano—anche un “sì”. E nel 2025 questo slancio tocca il suo picco. Capita di sentirlo al bancone di un bar. Il barista saluta in tre lingue, indica una chiesa barocca a una coppia emozionata, poi spiega dove si prende il vaporetto. L’immagine è semplice, ma rivela un dato culturale: l’Italia è tornata ad essere un magnete. Un brand vivo, non solo un logo. A trainarlo sono il turismo internazionale che riparte forte e un fenomeno più intimo ma in chiara crescita: i matrimoni di coppie straniere che qui scelgono di giurarsi amore. 🔗 Leggi su Temporeale.info

