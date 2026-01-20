ESCLUSIVA – Milan tempistiche e modalità del nuovo prestito per liquidare Elliott

Il Milan si prepara a concludere un nuovo prestito per risolvere la questione finanziaria con Elliott. In questa occasione, vengono fornite informazioni aggiornate sulle tempistiche e le modalità dell'operazione, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle prossime mosse del club. Questa analisi esclusiva aiuta a comprendere meglio le strategie adottate e il percorso futuro del team rossonero.

Il Milan continua con la sua ottima stagione in Serie A, con la squadra di Massimiliano Allegri al momento ancora in piena corsa per lo Scudetto, visto che l'Inter dista solo tre punti. Movimenti importanti sono attesi anche dal punto di vista societario, con l'arrivo di Comvest come finanziatore e l'addio probabile di Elliott. Di ieri la nostra importante esclusiva sul tema (qui tutti i dettagli sul futuro rossonero). LEGGI ANCHE: Calciomercato, Accomando: "Milan, passi avanti per Coppola". La formula dell'affare >>> Ecco tutti i dettagli sul nuovo prestito per liquidare il vendor loan di Elliott. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - ESCLUSIVA – Milan, tempistiche e modalità del nuovo prestito per liquidare Elliott Milan, la mossa di Cardinale: fuori Elliott con i soldi di Comvest. Scenari e tempisticheGerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, ha annunciato l'intenzione di estinguere a breve termine il 'vendor loan' con il fondo Elliott.

