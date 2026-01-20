Villa La Vagnola, situata nel cuore della Toscana, rappresenta il luogo dell’anima di Valentino. Questa storica residenza, immersa nel verde e nel silenzio di un borgo, è stata scelta dal celebre stilista come rifugio personale, riflettendo la sua passione per la tranquillità e la bellezza autentica della campagna toscana. Un angolo di pace che conserva il fascino e l’eleganza tipici della regione.

Siena, 20 gennaio 2026 – Un piccolo borgo immerso nel silenzio, dove il verde la fa da padrone, un luogo sospeso nel tempo scelto dall’ultimo imperatore della moda, come suo rifugio personale. Cetona, con la sua Villa La Vagnola, è stato il luogo dell’anima di Valentino Garavani, scomparso a Roma all’età di 93 anni. Un legame fortissimo con la Toscana, durato oltre trent’anni. Villa La Vagnola. Villa La Vagnola, nel borgo di Cetona, nel senese, è stata costruita nel XVIII secolo, ed è una dimora storica di circa 1.600 metri quadrati, articolata in quindici stanze, che Valentino acquistò e trasformò negli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Era toscano il luogo dell’anima di Valentino: Villa La Vagnola, la residenza che fu del grande stilista

Valentino Garavani, scomparso all'età di 93 anni, è stato uno dei più grandi stilisti italiani.

Oggi si è spento Valentino Garavani, celebre stilista italiano e fondatore della rinomata maison che porta il suo nome.

