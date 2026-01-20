Encomi per chi si è distinto in servizio ma gratitudine per il lavoro di tutti i giorni

A Lecce, le tradizionali celebrazioni in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale, hanno previsto anche la consegna di encomi a coloro che si sono distinti nel servizio. Un momento di riconoscimento per chi ha dimostrato dedizione e professionalità, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano svolto da tutto il personale. Un segno di gratitudine verso chi contribuisce con impegno alla sicurezza della comunità.

Come ogni anno, al termine delle celebrazioni per il santo patrono della polizia locale, c'è stata la consegna degli attestati da parte delle autorità LECCE – Come di consueto, le celebrazioni per San Sebastiano, patrono della polizia locale, sono state l'occasione per la consegna degli encomi. Agli agenti Sara Guglielmetti, Paolo Angelo Caputo, Stefano Spada e Davide Zopazio, l'encomio è stato consegnato dal presidente del Tar, Antonio Pasca "per il coraggio dimostrato nell'affrontare un incendio improvviso, operando con abnegazione e spirito di servizi, mettendo in sicurezza gli abitanti e contenendo le fiamme in attesa dei soccorsi.

