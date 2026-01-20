Empoli trasferta azzurra vietata a Carrara Bagnoli | Non può pagare un’intera città

La decisione di vietare la trasferta ai tifosi empolesi a Carrara ha suscitato sorpresa e disappunto. Bagnoli commenta che questa misura penalizza un’intera città, sottolineando la mancanza di una giustificazione adeguata. La questione evidenzia le tensioni tra le due comunità e solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza nelle trasferte sportive.

di Giovanni Fiorentino EMPOLI "Non ci aspettavamo la decisione di vietare la trasferta a Carrara ai tifosi empolesi, in tutta sincerità. Credo che la società abbia fatto ricorso al Tar, vedremo se cambierà qualcosa. Da tifoso, dico che a pagare deve essere chi sbaglia: non può pagare un'intera città". Athos Bagnoli presidente dell'Unione Clubs Azzurri, non ha nascosto la delusione per il divieto di vendita dei biglietti per Carrarese - Empoli ai residenti nell'area di Firenze. Un provvedimento disposto dal prefetto di Massa Carrara, Gaetano Cupello, che ha evidentemente considerato il "derby toscano" di venerdì prossimo una gara a rischio.

Striscioni rovesciati, questa la protesta scelta dalla Maratona inferiore dopo l'ufficializzazione delle 18 diffide per i fatti di Empoli-Roma dello scorso campionato alla quale si aggiunge adesso anche la decisione di vietare la trasferta a Carrara #Clebs #empolifc - facebook.com facebook

Carrarese-Empoli, trasferta vietata per i tifosi x.com

