Empoli trasferta azzurra vietata a Carrara Bagnoli | Non può pagare un’intera città

Da sport.quotidiano.net 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione di vietare la trasferta ai tifosi empolesi a Carrara ha suscitato sorpresa e disappunto. Bagnoli commenta che questa misura penalizza un’intera città, sottolineando la mancanza di una giustificazione adeguata. La questione evidenzia le tensioni tra le due comunità e solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza nelle trasferte sportive.

di Giovanni Fiorentino EMPOLI "Non ci aspettavamo la decisione di vietare la trasferta a Carrara ai tifosi empolesi, in tutta sincerità. Credo che la società abbia fatto ricorso al Tar, vedremo se cambierà qualcosa. Da tifoso, dico che a pagare deve essere chi sbaglia: non può pagare un’intera città". Athos Bagnoli presidente dell’Unione Clubs Azzurri, non ha nascosto la delusione per il divieto di vendita dei biglietti per Carrarese - Empoli ai residenti nell’area di Firenze. Un provvedimento disposto dal prefetto di Massa Carrara, Gaetano Cupello, che ha evidentemente considerato il "derby toscano" di venerdì prossimo una gara a rischio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

empoli trasferta azzurra vietata a carrara bagnoli non pu242 pagare un8217intera citt224

© Sport.quotidiano.net - Empoli, trasferta azzurra vietata a Carrara . Bagnoli: "Non può pagare un’intera città"

Leggi anche: Le proteste dei tedeschi per la trasferta vietata “È una città pericolosa”

Leggi anche: Empoli: è morto Loriano Bagnoli, patron della Sammontana

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Colpaccio a Cesena. Il 2026 inizia col gol pesante di Ilie e una grande vittoria di squadra; ? Empoli, vietata la trasferta ai tifosi per il derby con la Carrarese! Il motivo; Le curiosità del prossimo match.

empoli trasferta azzurra vietataEmpoli, trasferta azzurra vietata a Carrara . Bagnoli: "Non può pagare un’intera città" - Il presidente dell’Unione Clubs Azzurri commenta il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti per la partita di venerdì prossimo ... sport.quotidiano.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.