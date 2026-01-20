Emergenza squali in Australia | le autorità consigliano alla popolazione di ripiegare sulle piscine

Nelle ultime quarantott’ore, il New South Wales ha registrato quattro attacchi di squali, portando le autorità a raccomandare alla popolazione di limitare le attività in mare e preferire le piscine. Questa situazione ha generato preoccupazione e richiede attenzione alle misure di sicurezza per chi si trova nella zona.

Nelle ultime quarantott’ore, il New South Wales, lo Stato dell’ Australia che ospita Sydney, è stato teatro di quattro attacchi da parte di squali. Fortunatamente, nessuno di questi è stato mortale, ma Steven Pearce, direttore del servizio bagnini, ha consigliato ai bagnanti di «andare in piscina», data la scarsa sicurezza delle spiagge. In questi giorni, infatti, l’elevata presenza di sedimenti, nutrienti e pesci nelle acque, portati dai fiumi in piena a causa dalle recenti e grandi piogge nell’entroterra, sta attirando gli squali leuca anche sulle coste. Si tratta di una tipologia di predatori piuttosto aggressiva, che non si limita a prede specifiche, ma attacca indistintamente qualsiasi animale, compresi gli umani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

