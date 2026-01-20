Emergenza Rifiuti a Pianura | al via il piano per le bonifiche e la messa in sicurezza

Il 20 gennaio 2025, presso le discariche di Via Provinciale Pianura, si è tenuto un incontro tra il Presidente dell’Osservatorio Tutela Ambiente e Salute Ciro Di Francia, l’attivista Vincenzo Russo e il Gen. per discutere delle misure di bonifica e sicurezza in risposta all'emergenza rifiuti nella zona. L’obiettivo è avviare interventi concreti per affrontare la situazione e tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

Oggi, 20 gennaio 2025, presso le 5 discariche di Via Provinciale Pianura, il Presidente dell'Osservatorio Tutela Ambiente e Salute Ciro Di Francia e l'attivista ambientale Vincenzo Russo, si sono incontrati con il Gen. Giuseppe Vadalà nominato dal Governo quale Commissario per le Bonifiche delle Terre dei Fuochi a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani. Al centro della strategia operativa c'è la tutela della salute dei cittadini. Per garantire la massima sicurezza, sono state avviate attività mirate alla caratterizzazione dei siti: un passaggio tecnico fondamentale che permetterà di mappare con precisione la composizione del sottosuolo e capire esattamente cosa sia stato interrato nei terreni dell'area.

