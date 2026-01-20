Emergenza maltempo il sindaco di Acireale | State lontani da porti e lungomari

Il sindaco di Acireale ha raccomandato ai cittadini di evitare porti e lungomari a causa dell’emergenza maltempo. L’amministrazione comunale continua a monitorare attentamente la situazione e a mantenere attive le misure di sicurezza necessarie per tutelare la comunità. È importante seguire le indicazioni ufficiali e prestare attenzione alle allerte meteorologiche per prevenire rischi e garantire la propria sicurezza.

Prosegue l'attività di vigilanza sul territorio da parte dell'amministrazione comunale di Acireale in relazione all'allerta meteo in corso. È attivo il monitoraggio continuo delle aree ritenute più critiche e il sistema comunale di Protezione Civile opera a pieno regime. Il coordinamento delle.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Emergenza maltempo, chiuse tutte le attività commerciali ad AcirealeA seguito dell'ondata di maltempo, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha firmato una nuova ordinanza che dispone la chiusura temporanea di tutte le attività commerciali nel territorio comunale.

