Emergenza abitativa insufficienti i piani di zona | Comune cercherà nuove aree

A Latina, la carenza di alloggi pubblici evidenzia la necessità di ampliare l’offerta abitativa. In risposta, il Comune prevede l’attivazione di un nuovo bando per individuare aree idonee alla realizzazione di piani di zona. Questa iniziativa mira a contrastare l’emergenza abitativa e a garantire soluzioni più adeguate alle esigenze dei cittadini, attraverso una pianificazione territoriale più efficace e mirata.

A Latina le case non bastano, in particolare quelle dell’edilizia residenziale pubblica, e il Comune preparerà un nuovo bando per il reperimento di aree destinabili a nuovi piani di zona e affrontare così l'emergenza abitativa. È emerso dalla commissione Urbanistica, in cui l’assessore al ramo, Annalisa Muzio, e i tecnici, hanno relazionato sulla situazione dei piani di zona in itinere, dalla Svar a quelli Zani, Saraceno, Casal dei Pini, La Rosa, I pianeti (questo ancora in attesa del parere di Valutazione ambientale strategica). Tutto dipende dal Piano per l’edilizia economica e popolare (Peep), che si attua poi con i piani di zona (pdz): l’ultimo, ovvero quello vigente, risale al 2003; quello ancora prima, risaliva al 1970 ed era scaduto nel 1988 (era quello che aveva dato vita ai piani di zona in Q1, Q2, Q3); nel 1989 (e fino a quello ultimo del 2003) si era proceduto solo con localizzazioni puntuali di realizzazioni erp.🔗 Leggi su Latinatoday.it

