Elodie sfoggia il pimple patch in versione a forma di cuore e sono già viralissimi

Elodie ha recentemente sfoggiato sui social il suo pimple patch a forma di cuore, già diventato virale. Questa scelta rappresenta un esempio di come la “skin positivity” sia ormai parte integrante della moda e della cultura popolare, superando i confini di nicchia. La cantante dimostra che prendersi cura della propria pelle senza vergogna è diventato un atteggiamento condiviso e naturale, confermando il cambiamento di mentalità nel modo di affrontare l’estetica.

Se c’era bisogno di una conferma definitiva che la “skin positivity” è passata da nicchia a mainstream, ce l’ha appena servita su un piatto d’argento Elodie. La popstar italiana, icona di stile camaleontica e sempre audace, ha deciso di portare sul palco non solo la sua voce, ma anche un piccolo, significativo accessorio che ha fatto impazzire i fan: un pimple patch a forma di cuore nero. Visualizza questo post su Instagram Il pimple patch a forma di cuore nero: il dettaglio rock che non ti aspetti. Durante una delle sue recenti performance live, tra outfit scintillanti e coreografie mozzafiato, gli occhi più attenti (e le fotocamere degli smartphone) hanno catturato u n dettaglio sul viso della cantante. 🔗 Leggi su Dilei.it

