Elkann-Spalletti abbraccio e sorrisi alla serata per Vialli | il feeling è totale

Durante la serata al Teatro Regio di Torino, Elkann e Spalletti si sono incontrati, condividendo un momento di cordialità e rispetto. Il loro abbraccio e i sorrisi hanno confermato la buona sintonia tra il patron della Juventus e l’allenatore, testimonianza di un rapporto professionale e personale stabile. Un incontro che sottolinea l’unità e l’attenzione verso il mondo del calcio e della cultura.

Un gesto che vale più di mille parole. E forse pure di una firma. La serata in ricordo di Gianluca Vialli al Teatro Regio di Torino ha confermato la sintonia totale tra il mondo Juve e Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero e il presidente di Exor, azionista di maggioranza della Juve, John Elkann, si sono salutati calorosamente ieri sera quando si sono incontrati all'evento "My Name is Luca", ribadendo un feeling che si era già compreso nei primi due mesi juventini dell'ex ct. Grande cordialità, sorrisi e pure un abbraccio tra i due, a testimonianza di un allenatore sempre più al centro del club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Elkann e la Juve al gran completo alla serata per Vialli. Grande abbraccio con Spalletti – VIDEOAllo spettacolo in memoria di Luca Vialli, Elkann e la Juve sono presenti insieme, dimostrando vicinanza e rispetto.

Ferrara su Vialli: «È ancora presente allo Stadium e alla Continassa. Mi commuovo ricordando quell’abbraccio»Ferrara ricorda Vialli, sottolineando come il suo spirito sia ancora vivo allo Stadium e alla Continassa.

