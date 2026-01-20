Elisabetta Cocciaretto fa autocritica dopo il ko all’esordio negli Australian Open | È mancato l’atteggiamento

Dopo l’eliminazione al primo turno degli Australian Open 2026, Elisabetta Cocciaretto ha espresso una certa delusione, sottolineando come sia mancato l’atteggiamento necessario per affrontare la partita. La giocatrice italiana si è mostrata autocritica, riflettendo sugli aspetti da migliorare per future competizioni. Questa sconfitta rappresenta un momento di valutazione e crescita nel percorso professionale di Cocciaretto, che mira a migliorare e tornare più forte nei prossimi tornei.

Delusione e tristezza albergano nell'animo di Elisabetta Cocciaretto, dopo la sconfitta al primo turno degli Australian Open 2026. La marchigiana, reduce dal successo nel torneo di Hobart, non è riuscita a dare un seguito alla splendida settimana in Tasmania. L'azzurra ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto dell'austriaca Julia Grabher, più lucida della giocatrice italiana a interpretare i vari momenti del confronto. Una partita in cui Cocciaretto ha avuto diverse occasioni, che si è decisa sullo score di 7-5 2-6 6-4 in favore della n.95 del mondo. " Mi sento delusa, nervosa e triste, non riesco neanche tanto a parlare in questo momento.

