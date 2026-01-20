Elena Ranfa sui social | Grazie a chi in questi giorni mi ha fatto sentire parte di una comunità

Elena Ranfa ringrazia sui social per il supporto ricevuto in questi giorni, sottolineando l'importanza della solidarietà e del senso di comunità. Le parole di gratitudine riflettono un sentimento condiviso di vicinanza e cura reciproca, elementi fondamentali in momenti di difficoltà. Questa testimonianza evidenzia come il sostegno collettivo possa rafforzare i legami e contribuire al senso di appartenenza.

"Grazie a tutte e tutti coloro che, in questi giorni, mi hanno espresso solidarietà facendomi sentire parte di una comunità che si prende cura e sostiene". Queste le parole che Elena Ranfa, presidente del consiglio del comune di Perugia, scrive sui social a margine del fatto che l'ha vista.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Scritte contro Elena Ranfa, solidarietà e polemicheFerma condanna alla scritta apparsa sul cassonetto sotto casa della presidente del consiglio comunale Elena Ranfa da parte dei ... msn.com

Manifesto sotto casa di Elena Ranfa. La scritta: Chiudi le buche e chiedi il rimborso al ComuneL’anonimo o gli anonimi autori hanno attaccato il cartellone sulla campana del vetro . Il Pd: Siamo vicini alla presidente del Consiglio comunale. Questo è un atto intimidatorio. msn.com

L’opposizione consiliare del Comune di Perugia interviene con una nota articolata dopo la comparsa di scritte, riferite alla chiusura delle buche stradali, nei pressi dell’abitazione della presidente del Consiglio comunale Elena Ranfa. I consiglieri di minoranza - facebook.com facebook