Effetto Giubileo e grandi eventi il 2025 è stato l' anno record per il turismo a Roma

Il 2025 si è confermato come un anno di record per il turismo a Roma, grazie all’effetto Giubileo e a importanti eventi che hanno attirato visitatori da tutto il mondo. La città ha registrato un aumento costante delle presenze, rafforzando il suo ruolo come destinazione culturale e storica di rilievo internazionale. Questo risultato sottolinea l’importanza di iniziative e investimenti nel settore turistico per il futuro della capitale.

L'effetto Giubileo, alla fine, c'è stato. Nel 2025, infatti, Roma ha vissuto un anno record per il turismo, con presenze in costante crescita. Il 2025 anno record per il turismo di Roma. È stato l'Ente Bilaterale del Turismo del Lazio a diramare i dati definitivi sulle presenze turistiche.

