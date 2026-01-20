L’educazione affettiva rappresenta spesso una soluzione ideologica per evitare di affrontare direttamente il tema del conflitto. A Roma, il 20 gennaio, si evidenzia come ogni episodio di violenza tra giovani venga interpretato attraverso una lente progressista, spesso riducendo le complessità sociali a semplici questioni di educazione emotiva. Un approccio che, pur mirando a promuovere empatia, rischia di semplificare le cause profonde di comportamenti problematici.

Roma, 20 gen – Ogni fatto di sangue che coinvolge dei giovani diventa, puntualmente, l’occasione per rilanciare la stessa ricetta progressista. Cambiano i nomi, cambiano i luoghi, ma il copione resta immutabile: educazione affettiva, supporto psicologico, scuola come presidio emotivo. Una risposta automatica che precede l’analisi dei fatti e che finisce per sostituirla. La ricetta unica della sinistra: educazione affettiva. È successo anche dopo l’omicidio di La Spezia. Nel giro di poche ore, il dibattito pubblico è stato incanalato lungo binari già tracciati. Saverio Tommasi, dai suoi canali social, ha parlato di una “macchia indelebile” per il governo colpevole di non introdurre corsi su affettività e sessualità. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Educazione affettiva: la scorciatoia ideologica per non nominare il conflitto

Leggi anche: Due anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, il dietrofront del governo sull'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, il padre della studentessa: «L'educazione affettiva non toglie niente a nessuno»

Leggi anche: Educazione sessuale a scuola: cosa può (davvero) dire un insegnante? Schettini: “La mancata educazione affettiva incrementa il disagio e l’isolamento, i prof affrontino senza paura gli argomenti”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Oltre il divieto: l’urgenza di educare.

Violenza a scuola, l’esperta: Servono educazione affettiva e metal detector per gestire il disagio - Fanpage.it ha intervistato la pedagogista Giovanna Pini, presidente del Centro Nazionale contro il Bullismo - Bulli Stop, per parlare di violenza tra i ... fanpage.it

Accoltellato a scuola a La Spezia, Giannini: Educazione affettiva indispensabile, ma c’è chi dice no - Dopo l’accoltellamento a La Spezia, Giannini sottolinea l’importanza dell’educazione psicoaffettiva a scuola per prevenire violenza tra i giovani. la7.it

I dirigenti scolastici: "Meglio puntare sull’educazione affettiva. Il Covid e uso massivo della tecnologia hanno deteriorato le relazioni tra i ragazzi" - facebook.com facebook

Ah ecco qual'è il problema... Mancano corsi di educazione affettiva. x.com