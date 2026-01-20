eddy martinelli morto nel sonno a 34 anni agente di polizia di trento con un passato da allenatore di volley

Eddy Martinelli, agente di polizia di 34 anni di Trento, è deceduto nel sonno. Con un passato come allenatore di pallavolo, Martinelli era conosciuto nella comunità locale. La sua scomparsa improvvisa rappresenta una perdita significativa per amici e colleghi, lasciando un ricordo di dedizione e passione sia nel campo sportivo che nel servizio pubblico.

Eddy Martinelli, agente della Polizia locale di Trento, è morto a soli 34 anni. Si è spento improvvisamente nel sonno, a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. L’uomo era molto conosciuto in città anche per via del suo passato da giocatore e allenatore nelle giovanili di volley, nonché per essere stato giudice territoriale. Trento, morto l'agente di Polizia Eddy Martinelli La nota della Fipav: "Scomparsa che lascia un vuoto profondo" Dolomiti Volley: "Eddy è andato avanti" Trento, morto l’agente di Polizia Eddy Martinelli Martinelli prestava servizio come agente in bici. Chi lo ha conosciuto parla di un uomo rispettoso, affabile, gentile e sempre pronto a dare una mano alla comunità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

E' morto a 33 anni Eddy Martinelli, il lutto della polizia locale e degli amici del volley: Una notizia che ci ha sconvolti. Grazie di cuore, ti vogliamo bene - TRENTO. Un dolore immenso, tanti ricordi che affiorano, in campo e fuori, per una notizia che non si sarebbe mai voluta sentire. Eddy Martinelli non c'è più, è andato avanti. Sono parole commosse e ... ildolomiti.it

Trento piange Eddy Martinelli, agente della Polizia locale e uomo di volley: aveva 34 anni. - facebook.com facebook