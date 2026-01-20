ECHO Quello Che Rimane | Il Nuovo Videopodcast Sky con Matteo Caccia dal 21 Gennaio

Dal 21 gennaio, ECHO Quello Che Rimane è il nuovo videopodcast prodotto da Sky Italia in collaborazione con Radio 2424Ore Podcast, condotto da Matteo Caccia. Un programma che esplora temi di attualità e storie di interesse pubblico attraverso un approccio informativo e riflessivo, offrendo agli ascoltatori un approfondimento accurato e senza fronzoli.

Dal 21 gennaio arriva ECHO Quello Che Rimane, il nuovo videopodcast nato dalla collaborazione tra Sky Italia e Radio 2424Ore Podcast condotto da Matteo Caccia. Venti episodi da 25 minuti che raccontano le eredità invisibili di grandi personalità scomparse che hanno cambiato il nostro immaginario, da Oliviero Toscani a Ozzy Osbourne, da Bruno Pizzul a Jane Goodall fino a Stefano Benni, Gianluca Vialli e Sinead O'Connor #ECHO #QuellocheRimane #MatteoCaccia #Sky #Radio24 #Videopodcast #OlivieroToscani #OzzyOsbourne #BrunoPizzul #JaneGoodall #StefanoBenni #GianlucaVialli #SkyArte #PodcastItaliani #EreditàInvisibili Un viaggio narrativo che unisce ricostruzione, emozione e riflessione esplorando ciò che davvero continua a vibrare dopo persone che hanno rivoluzionato arte, musica, sport, scienza e letteratura. 🔗 Leggi su Digital-news.it

ECHO – Quello che rimane è un videopodcast di Sky Italia che approfondisce le storie di personalità che hanno lasciato un'impronta duratura.

