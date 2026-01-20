Ecco cosa succede a scherzare sui chatbot cinesi oltre all’amore della mamma ti rubano pure il canale Hanno sfruttato un mio punto debole | la denuncia dello YouTuber Andrea Galeazzi

Andrea Galeazzi, noto YouTuber italiano, ha condiviso su Instagram la sua preoccupazione riguardo a un problema insorto con il suo account. Nella sua testimonianza, Galeazzi denuncia di aver perso il controllo del canale a causa di un episodio legato a chatbot cinesi, evidenziando le difficoltà di tutela della propria presenza online e i rischi legati alla sicurezza digitale.

“Il video che non avrei mai voluto fare, sono veramente disperato”. Inizia così il video condiviso su Instagram dello YouTuber Andrea Galeazzi che ha denunciato di non essere più proprietario del suo account sulla popolare piattaforma. “Mi hanno clonato la mail, sono entrati nel mio Google – ha affermato -. Sostanzialmente è colpa mia, poi vi racconterò come, ma chi se ne frega. Se vi arrivano mail (questo è per tutti i brand, i PR, agenzie stampa, amici, parenti) non sono io, non ho più accesso la mia mail, non so cosa esce e cosa entra, non ho accesso a YouTube, i social ancora, adesso siccome di cambiare email ai social”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Hacker contro lo youtuber Andrea Galeazzi, l'avviso social sul canale sparito e la mail clonataRecentemente, Andrea Galeazzi, noto youtuber, è stato colpito da un attacco hacker che ha portato alla scomparsa del suo canale e alla clonazione della sua email.

Sparito il canale YouTube di Andrea Galeazzi: “Rubate tutte le password, trasmettono live sui Bitcoin”Il canale YouTube di Andrea Galeazzi, noto youtuber italiano di 53 anni specializzato in recensioni tecnologiche e audio, è scomparso improvvisamente.

