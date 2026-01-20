Domani, l’arbitro di Ravenna dirigerà la partita al ’Mazzola’, segnando il ritorno in campo di Young Santarcangelo e Pietracuta. È il momento di voltare pagina, riprendendo il cammino con determinazione e impegno. Questa nuova tappa rappresenta un’occasione per consolidare il percorso e affrontare le sfide future con serenità e professionalità.

È già ora di voltare pagina. Perché per Young Santarcangelo e Pietracuta il ritorno in campo è dietro l’angolo. E sarà derby. Domani, infatti, è giornata di recuperi. Per l’esattezza verrà recuperata la prima giornata del girone di ritorno, quella rinviata a causa della neve il giorno dell’ Epifania. Nel girone B sarà a tutti gli effetti il match salvezza di giornata quello che si giocherà al ’Mazzola’ tra la squadra di mister Fregnani e quella di Cevoli. Sarà partita da ex per il nuovo allenatore del Santarcangelo che sulla panchina del Pietracuta c’è rimasto seduto per la bellezza di dieci stagioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Arbitro di Ravenna domani al ’Mazzola’

