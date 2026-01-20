Eataly Fest una settimana di cene e eventi speciali

Eataly Fest è una settimana di eventi e cene speciali che si svolge dal 26 gennaio all’1 febbraio nei negozi Eataly. Un’occasione per condividere momenti conviviali, scoprire proposte gastronomiche di qualità e celebrare i 19 anni del Gruppo. Un appuntamento dedicato agli amanti della buona cucina e della cultura alimentare, pensato per offrire esperienze autentiche e piacevoli in un contesto di convivialità.

Durante l'Eataly Fest, ogni store proporrà un calendario dedicato con menu speciali, degustazioni, incontri e momenti di approfondimento. Presso il Ristorante Terra, per tre serate uniche, andrà in scena una storia diversa fatta di territori, tradizioni e nuove interpretazioni della cucina contemporanea. Martedì 27 gennaio si apre con la Cena d'Autore dedicata alle Eccellenze Campane Mimì alla Ferrovia, storico ristorante napoletano fondato nel 1943, e Annuccia La Caprese, in omaggio alla grande cucina partenopea.

