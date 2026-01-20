È poi mostra personale di Marina Milova

“...È poi” è la mostra personale di Marina Milova Innocenti, inaugurata il 23 gennaio 2024 alle ore 19:00 presso Craving Art – Art Gallery a Roma. L’esposizione, aperta fino al 25 gennaio, invita a un percorso tra le opere dell’artista, disponibile dal lunedì al sabato dalle 16:00 alle 20:00. L’ingresso è libero e in occasione dell’apertura sarà offerto un aperitivo.

".È poi", mostra personale di Marina Milova InnocentiOpening: 23 gennaio 2024, ore 19:00Ingresso libero e aperitivoCraving Art – Art GalleryVia Casperia 33 – Roma, zona TriesteIn esposizione dal 23 al 25 gennaio 2024, ore 16:00–20:00 (lun–sab)Craving Art – Art Gallery presenta la mostra personale di Marina Milova Innocenti, ".È Poi". Un progetto che nasce da una perdita reale e da un amore che continua a vivere e a cercare spazio. Un omaggio a Maurizio Innocenti, marito dell'artista, e insieme un gesto intimo di presenza, di resistenza emotiva e continuità.

