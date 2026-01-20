Nella giornata di giovedì 15 gennaio, un pedone è stato investito in Porta Nuova, nel centro di Bergamo. Purtroppo, l’uomo è deceduto nelle ore successive in ospedale. La vicenda evidenzia le criticità legate alla sicurezza stradale in zona, sottolineando l’importanza di rispettare le norme e di prestare attenzione alla circolazione. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’incidente.

Bergamo. È morto in ospedale il pedone che era stato investito in Porta Nuova, nel centro di Bergamo, giovedì 15 gennaio. La vittima, Francesco Benedetti di 60 anni, è spirato al Papa Giovanni martedì 20 gennaio. Subito dopo essere stato investito aveva perso conoscenza e in seguito era andato in arresto cardiaco. Su di lui era stato praticato il massaggio per diversi minuti ed era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Non ce l’ha fatta, è morto in ospedale il pedone investito in Porta nuova giovedì scorsoÈ deceduto all’ospedale Papa Giovanni Francesco Benedetti, il pedone investito giovedì scorso in Porta Nuova.

Pedone investito in via Verdi: necessario il trasporto in ospedaleNella serata di ieri, in via Verdi a Merate, un pedone di 31 anni è stato coinvolto in un incidente e trasportato in ospedale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Accoltellato durante una rapina in villa, complici lo abbandonano in ospedale: morto Adamo Massa; Parto fatale e bimbo nato morto all'ospedale: indagati dalla procura otto sanitari; Uomo ferito durante un furto e morto all’ospedale di Magenta, era stato abbandonato davanti al pronto soccorso; Varese, colpito da padrone di casa durante rapina: muore 37enne.

Non ce l’ha fatta, è morto in ospedale il pedone investito in Porta nuova giovedì scorso - Dopo aver lottato tra la vita e la morte cinque giorni, Francesco Benedetti, è spirato all’ospedale Papa Giovanni martedì 20 gennaio. ecodibergamo.it

Botti di Capodanno: è morto Bruno Savoia, dopo 18 giorni in ospedale. I rischi dei petardi - L’uomo era stato colpito dall’esplosione di un petardo artigianale nel cortile del suo palazzo. Nell’incidente aveva perso una mano e riportato lesioni multiple all’addome, oltre a ustioni su diverse ... vanityfair.it

Perse una mano per un botto a Capodanno, Bruno è morto in ospedale https://nap.li/ri1n - facebook.com facebook