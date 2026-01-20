E le ragazze si difendono con lo spray urticante

L’uso di spray urticante tra i giovani è una realtà che sta emergendo anche nel territorio cesenate. Un fenomeno legato a comportamenti di difesa e autogestione del rischio, spesso alimentato dalla paura e dalla percezione di insicurezza. Comprendere le motivazioni e le dinamiche di questa tendenza è importante per affrontare il tema in modo equilibrato e informato, senza allarmismi, ma con attenzione alle questioni sociali coinvolte.

I giovani e le armi. I giovani e la paura. Due facce della stessa medaglia che non risparmia nemmeno il territorio cesenate. Lo dimostrano i riscontri delle operazioni messe in atto dalle forze dell'ordine che testimoniano un quadro nel quale il possesso di armi da taglio tra le nuove generazioni si sta diffondendo su scala sempre più ampia. E preoccupante. Non serve citare la tragedia dell'omicidio avvenuto a La Spezia tra i banchi di scuola per tastare il polso di un mondo che sta cambiando. Non in meglio. Lo testimoniano anche i riscontri di chi lavora in negozi di ferramenta e utensileria: "E' molto difficile vedere un ragazzo che entra in negozio e chiede un coltello - spiega Giuseppe Lazzaro Giletto della Ferramenta di Porta Santi – Sul tema ci sono remore, magari anche semplicemente per non farsi riconoscere.

