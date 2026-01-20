e adesso a fano manca solo il lisippo

A Fano manca ancora il Lisippo, l'Atleta di bronzo attribuito allo scultore greco Lisippo, ritrovato nel 1964 dai pescatori locali. Dopo aver visitato numerosi musei europei, dal 1977 è esposto al Getty Villa di Los Angeles. Recentemente, le istituzioni e i cittadini si sono concentrati sull’obiettivo di riportare questa importante opera d’arte nella propria città, completando così il percorso culturale e storico di Fano.

di Anna Marchetti Dopo la Basilica di Vitruvio, manca solo il Lisippo. Trovato l’edificio pubblico costruito dall’architetto romano, istituzioni e cittadini hanno un altro obiettivo da raggiungere: riportare a casa l’ Atleta di Fano, la statua di bronzo attribuita allo scultore greco Lisippo, ritrovata nel 1964 dai pescatori fanesi, in Adriatico, e dal 1977 esposto al Getty Villa di Los Angeles, dopo aver viaggiato attraverso diversi paesi europei. A loro favore, Fano e l’Italia, possono contare sulla sentenza della Corte di Cassazione del 2018 che ha riconosciuto l’opera come patrimonio dello Stato italiano, disponendone la confisca e mettendo fine a un lungo contenzioso legale tra il nostro Paese e gli Usa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

