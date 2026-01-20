Duecento nuovi vigili per Napoli assunzioni dopo l’ok al bilancio Esposito | Ce ne vorrebbero mille

Il Comune di Napoli ha annunciato l’assunzione di 200 nuovi vigili urbani, a seguito dell’approvazione del bilancio comunale. Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato la necessità di incrementare il personale, ricordando che, secondo le stime, ne servirebbero almeno mille per garantire un servizio efficace e adeguato alle esigenze della città. La misura mira a rafforzare la presenza e l’efficienza della polizia municipale napoletana.

Il Comune di Napoli assumerà 200 nuovi vigili urbani. Lo ha riferito il sindaco, Gaetano Manfredi, a margine delle celebrazioni per San Sebastiano Martire, patrono della polizia municipale d’Italia e per il 165esimo anniversario dalla fondazione del corpo della città di Napoli. “Faremo le assunzioni subito dopo l’approvazione del bilancio”, ha detto Manfredi che ha sottolineato l’importanza del corpo della polizia locale definendolo “strumento fondamentale per la gestione delle città, per garantire la trasparenza amministrativa e governare i tanti processi di cambiamento delle nostre comunità, oltre al grande contributo che svolgono sul fronte della sicurezza supportando le forze dell’ordine in queto compito importante e molto impegnativo”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

