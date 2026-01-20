Due misteri irrisolti in Valtellina | Eugenio Gusmeroli e Melissa Acani ancora nessuna traccia

Due misteri irrisolti in Valtellina: Eugenio Gusmeroli e Melissa Acani sono ancora scomparsi, senza tracce certe. La loro perdita ha generato preoccupazione crescente nella comunità di Cosio Valtellino e oltre. Le autorità continuano le ricerche nel tentativo di fare luce sulla loro sorte, mentre amici e familiari attendono notizie con ansia. La vicenda rimane avvolta da un alone di mistero, alimentando speranze e interrogativi.

Cosio Valtellino (Sondrio) – Più passano i giorni, più sale l'angoscia per le sorti di Eugenio Gusmeroli, 68 anni, di Regoledo, frazione di Cosio Valtellino, "sparito" dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona nella serata di giovedì scorso. L'uomo era arrivato sin lì nel tardo pomeriggio a bordo dell'ambulanza chiamata da alcuni passanti che lo avevano notato a terra, insanguinato, per una ferita al volto che si era procurato inciampando per strada, non lontano dall'abitazione dove vive solo, sebbene vicino ad alcuni familiari. Con sé non aveva né denaro, né telefono, si sa soltanto che quando si è allontanato autonomamente dal Pronto Soccorso indossava un giubbino grigio, pantaloni della tuta neri e scarpe da ginnastica scure.

