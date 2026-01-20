Il live-action di Dragon Trainer, uno dei successi cinematografici del 2025, ha portato la celebre storia su schermo con un nuovo volto. A differenza del film d'animazione, alcuni personaggi sono stati interpretati da attori diversi rispetto ai doppiatori originali. Questa scelta ha suscitato interesse tra i fan, evidenziando come il progetto abbia voluto rinnovare e reinterpretare la narrazione nota a livello globale.

Il live-action di Dragon trainer è stato uno dei successi cinematografici più sorprendenti del 2025, capace di trasformare un'icona animata in franchise "fisico". Ora, con il sequel in lavorazione, Universal svela un cambiamento inatteso. Il sequel live-action di Dragon trainer trova il nuovo interprete del feroce Drago Bludvist: sarà Ólafur Darri Ólafsson e non il doppiatore del film originale Djimon Hounsou, mentre il cast del precedente film torna in gran parte per proseguire l'epopea fra umani e draghi. Un nuovo Drago per il live-action Secondo Deadline, sarà Ólafur Darri Ólafsson a interpretare Drago Bludvist in Dragon trainer 2, segnando un passaggio di consegne simbolico ma importante: nell'omonimo film animato, il personaggio era infatti doppiato da Djimon Hounsou, voce tonante che aveva definito l'intensità del villain. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dragon trainer 2, il live-action cambia volto a un suo personaggio: non sarà il doppiatore originale

Dragon Trainer 2, Cate Blanchett reciterà nel film live - actionCate Blanchett tornerà nel ruolo di Valka in un nuovo film live-action di Dragon Trainer 2.

Dragon Trainer 2 | Cate Blanchett torna come Valka anche in versione live-actionCate Blanchett torna nel ruolo di Valka nel sequel di Dragon Trainer, questa volta in versione live-action.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Shop amazon dragon trainer Online Amazon dragon trainer 2 DVD Italian Import Movies TV; Dragon Trainer 2, Cate Blanchett reciterà nel film live-action; Il live action di Dragon Trainer 2 accoglie nel cast Cate Blanchett; Dragon Trainer 2 avrà nel cast un'attrice top premio Oscar.

Dragon trainer 2, il live-action cambia volto a un suo personaggio: non sarà il doppiatore originale - Il live-action di Dragon trainer è stato uno dei successi cinematografici più sorprendenti del 2025, capace di trasformare un'icona animata in franchise fisico. Ora, con il sequel in lavorazione, Un ... movieplayer.it

Dragon Trainer 2, Ólafur Darri Ólafsson si unisce al cast del live action - Il cast del live action di Dragon Trainer 2 ha accolto una nuova star: dopo Cate Blanchett, è la volta di Ólafur Darri Ólafsson. comingsoon.it

#NEWS | Il sequel live-action di #DragonTrainer è già in lavorazione. Secondo Deadline, #ÓlafurDarriÓlafsson entra nel cast nel ruolo del villain Drago, affiancando i volti di ritorno #MasonThames, Nico Parker, #GerardButler, Julian Dennison, Gabriel Howell, - facebook.com facebook