Il 2025, inaspettatamente, si è contraddistinto come uno degli anni più caldi mai registrati, nonostante il ritorno della Niña, che di solito riduce le temperature. Questa tendenza evidenzia come il cambiamento climatico continui a evolversi rapidamente, suscitando preoccupazioni sulla sua futura evoluzione e sull’impatto globale. Un dato che invita a riflettere sull’urgenza di interventi concreti per la tutela dell’ambiente.

Quello che in circostanze normali avrebbe dovuto essere un anno relativamente fresco si è rivelato uno dei più caldi mai registrati. La settimana scorsa i principali gruppi di monitoraggio del clima e del meteo in Europa e in America hanno pubblicato i loro rapporti per il 2025. I dati confermano un’accelerazione dell’aumento delle temperature globali. Gli ultimi undici ani sono stati i più caldi da quando si fanno le misurazioni, e gli ultimi tre sono tutti in cima alla classifica. Il più caldo in assoluto è stato il 2024, che ha coinciso con una forte manifestazione del Niño – un’oscillazione dei venti e delle correnti oceaniche che fa salire il termometro – in combinazione con l’apice del ciclo solare di undici anni, cioè il momento in cui il Sole brilla più intensamente. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Doveva essere un anno più fresco ed è stato rovente

Una serata che doveva essere speciale per i padroni di casa, sia per la presenza dell'ex presidente Sergio Cragnotti in tribuna sia perché i neoacquisti Taylor e Ratkov giocavano la loro prima partita all'Olimpico, entrambi da titolari.

