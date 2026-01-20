Dove vedere in tv Paolini-Frech Australian Open 2026 | orario programma streaming

Il match tra Jasmine Paolini e Frech agli Australian Open 2026 si svolgerà mercoledì 21 gennaio. Di seguito, tutte le informazioni su orario, programma e modalità di streaming per seguire l'incontro in TV e online. Rimani aggiornato per scoprire quando e come seguire la partita della tennista italiana durante il secondo turno del torneo.

Mercoledì 21 gennaio Jasmine Paolini tornerà nuovamente in campo per affrontare il secondo turno degli Australian Open 2026. Alla KIA Arena di Melbourne, la toscana giocherà contro la polacca Magdalena Frech e sarà un impegno da non sottovalutare per le qualità di quest’ultima, specialmente dal punto di vista tattico. Parlandone in conferenza stampa, Paolini ha definito la sua prossima avversaria molto intelligente e in grado di leggere come poche le dinamiche della partita. Il bilancio dei precedenti è di 1-1 tra le due e l’ultima sfida in ordine di tempo si è tenuta nel 2023 a Cleveland e l’ha vinta piuttosto nettamente l’azzurra con lo score di 6-1 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

