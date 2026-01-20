Dove vedere in tv la Champions League di calcio 2026 oggi | orari 20 gennaio programma streaming

Ecco dove seguire in TV e streaming le partite della Champions League 2026 del 20 gennaio. Dopo la pausa, la competizione riprende con le gare del 7° turno della fase campionato, offrendo incontri importanti per la qualificazione e l’avanzamento nel torneo. Qui troverai orari, programma e modalità di visione per non perdere gli incontri più significativi di questa fase.

Dopo diverse settimane di pausa, la Champions League 2025-2026 è pronta a tornare in scena: in rampa di lancio c’è la prima parte del 7° turno della “Fase campionato” del torneo, con match delicati e dal peso specifico fondamentale pensando allo sviluppo del torneo fra qualificazione diretta alla fase successiva, playoff e momenti di eliminazione. Oggi, martedì 20 gennaio, saranno 9 le partite che andranno in scena: si parte addirittura alle 16.30, poi passare all’anticipo delle 18.45 e successivamente alla serata con le gare delle 21.00. Inter e Napoli sul palcoscenico continentale con due partite profondamente diverse, anche se accomunate dalla ricerca importante di punti: i nerazzurri ospiteranno a San Siro l’Arsenal, capoclassifica della Premier League, mentre i partenopei saranno di scena nella fredda Danimarca per duellare contro il Copenaghen. 🔗 Leggi su Oasport.it

